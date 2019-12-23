В Энгельсском районе открылись елочные базары
Работают 66 точек
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В Энгельсском районе работают традиционные елочные базары.
Как рассказали «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, 66 торговых точек размещены во всех микрорайонах города и сельских поселениях.
Отметим, что ярмарки будут работать с 8:00 до 20:00 по 31 декабря 2019 года. Можно приобрести игрушки, гирлянды, подарки местных производителей.
Публикуем список адресов по продаже новогодних деревьев:
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ИСТОЧНИК KP.RU