В Энгельсском районе открылись елочные базары

СЕГОДНЯ 09:13 2019-12-23T09:30:43+03:00

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В Энгельсском районе работают традиционные елочные базары.

Как рассказали «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, 66 торговых точек размещены во всех микрорайонах города и сельских поселениях.

Отметим, что ярмарки будут работать с 8:00 до 20:00 по 31 декабря 2019 года. Можно приобрести игрушки, гирлянды, подарки местных производителей.

Публикуем список адресов по продаже новогодних деревьев:

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Будут работать 53 точки по продаже новогодних деревьев (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU