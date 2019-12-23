2019-12-23T09:06:21+03:00
Общество

Мэр Саратова заявил, что из московских троллейбусов выберут для саратовцев самые лучшие

Михаил Исаев: устаревшие технически и морально троллейбусы нам не нужны
Поделиться:
Михаил ИсаевМихаил Исаев
Изменить размер текста:

На обновление парка троллейбусов СГЭТ необходимо 2 млрд рублей. Таких денег в бюджете города нет и надо пользоваться любой возможностью для обновления, тем более, когда это можно сделать бесплатно.

Об этом заявил мэр Саратова Михаил Исаев в ответ на общественное обсуждение инициативы получения Саратовом троллейбусов, которые ранее использовались в Москве.

- В парке «Саратовгорэлектротранса» – 144 машины. 23 года - это возраст самого старого троллейбуса в СГЭТ. Самому молодому троллейбусу, не считая 7 новых, приобретённых в этом году, 10 лет. Стоимость одного троллейбуса в среднем - 12,5 миллионов рублей.

С полной уверенностью хочу заявить, что устаревшие технически и морально троллейбусы нам не нужны. Специалисты из «Саратовгорэлектранса» поедут в Москву и лично выберут только ту технику, которая устроит нас и в последующем горожан, - заявил Исаев.

Мэр отметил, что эту возможность – забрать троллейбусы из столицы, которая переходит на использование электробусов – Саратов получил благодаря помощи Председателя ГД Вячеслава Володина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Губернатор Радаев анонсировал новые изменения в составе правительства Саратовской области
Рецидивист ограбил магазин ради сока «Добрый» и детской машинке на пульте
В Энгельсе Lada Granta сбила женщину
В Саратове задержали наркомана с «солями» и шприцем
Поселок Первомайский остался без воды
В Саратове на Хользунова Lada Priora влетела в ВАЗ
В Энгельсе грабитель пытался сжеть свое уголовное дело
В Саратове двое парней украли имущество из чужого ВАЗа
«Театралика» из Саратова представит Россию на Всемирном фестивале в Японии
В Саратове студент пытался украсть алкоголь
Бродячие собаки оккупировали дорогу в детский сад в Саратовском районе
Ночью парни разбились в ДТП под Горным
Саратовцам рассказали, как выбрать новогоднюю елку
Девушка из Самарской области приехала в Саратовскую в поисках работы и ограбила пенсионерку
Балашовский суд отказался смягчать срок закладчику за рюкзак с наркотиками
В Энгельсском районе открылись елочные базары
Мэр Саратова заявил, что из московских троллейбусов выберут для саратовцев самые лучшие
Полиция Фрунзенского района раскрыла кражу инструментов годовой давности
В Саратове ищут 73-летнюю Раису Нестерову
Прокуратура вынудила АО «Автоколонна №40» из Энгельса заплатить долги по зарплате
В минувшую субботу оштрафовали пять торговцев елочных базаров в Саратове
В Саратове двое парней украли аккумулятор с чужой машины
В Воскресенском районе ликвидировали свалку
В ДТП под Саратовом пострадали двое взрослых и двое детей
Третьекурсник пытался украсть дорогое спиртное
Парень обокрал жителя Заводского района на 145 тыс. рублей
Саратовцам рассказали, как выбрать детский костюм