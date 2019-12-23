Мэр Саратова заявил, что из московских троллейбусов выберут для саратовцев самые лучшие

СЕГОДНЯ 09:06 2019-12-23T09:06:21+03:00

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На обновление парка троллейбусов СГЭТ необходимо 2 млрд рублей. Таких денег в бюджете города нет и надо пользоваться любой возможностью для обновления, тем более, когда это можно сделать бесплатно.

Об этом заявил мэр Саратова Михаил Исаев в ответ на общественное обсуждение инициативы получения Саратовом троллейбусов, которые ранее использовались в Москве.

- В парке «Саратовгорэлектротранса» – 144 машины. 23 года - это возраст самого старого троллейбуса в СГЭТ. Самому молодому троллейбусу, не считая 7 новых, приобретённых в этом году, 10 лет. Стоимость одного троллейбуса в среднем - 12,5 миллионов рублей.

С полной уверенностью хочу заявить, что устаревшие технически и морально троллейбусы нам не нужны. Специалисты из «Саратовгорэлектранса» поедут в Москву и лично выберут только ту технику, которая устроит нас и в последующем горожан, - заявил Исаев.

Мэр отметил, что эту возможность – забрать троллейбусы из столицы, которая переходит на использование электробусов – Саратов получил благодаря помощи Председателя ГД Вячеслава Володина.

ИСТОЧНИК KP.RU