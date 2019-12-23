Полиция Фрунзенского района раскрыла кражу инструментов годовой давности

СЕГОДНЯ 09:02 2019-12-23T09:02:30+03:00

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Полиция Фрунзенского района раскрыла кражу из помещения на Аткарской улице.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, по словам 31-летнего гражданина 30 декабря 2018 года кто-то унес электроинструменты на сумму свыше 13 тыс. рублей.

Стражи порядка задержали предполагаемого преступника, им оказался 38-летний житель села Васильевка.

Он признался, что взял чужое и продал имущество неизвестному на Сенном рынке за 3 тыс. рублей.

На гражданина завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU