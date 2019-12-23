Прокуратура вынудила АО «Автоколонна №40» из Энгельса заплатить долги по зарплате

СЕГОДНЯ 08:55 2019-12-23T08:55:37+03:00

За три месяца предприятие задолжало 546 тыс. рублей

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В Энгельсе Саратовской области прокуратура отреагировала на жалобы работников АО «Автоколонна №40» и провела проверку предприятия.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, были выявлены долги по зарплате.

За июнь, июль и август «Автоколонна №40» не заплатила 33 работникам 546 тыс. рублей.

Юридическое лицо и его директор были привлечены к административной ответственности. После представления из прокуратуры долги были погашены.

ИСТОЧНИК KP.RU