Прокуратура вынудила АО «Автоколонна №40» из Энгельса заплатить долги по зарплате
За три месяца предприятие задолжало 546 тыс. рублей
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В Энгельсе Саратовской области прокуратура отреагировала на жалобы работников АО «Автоколонна №40» и провела проверку предприятия.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, были выявлены долги по зарплате.
За июнь, июль и август «Автоколонна №40» не заплатила 33 работникам 546 тыс. рублей.
Юридическое лицо и его директор были привлечены к административной ответственности. После представления из прокуратуры долги были погашены.
ИСТОЧНИК KP.RU