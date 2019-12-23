В Саратове двое парней украли аккумулятор с чужой машины
Юношей задержали
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Полиция Кировского района Саратова раскрыла кражу у 44-летнего гражданина.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 19 на 20 декабря неизвестные повредили капот ВАЗ-2111, которая стояла на улице Танкистов и унесли аккумулятор стоимостью 3,5 тыс. рублей.
Предполагаемых преступников поймали, ими оказались 18 и 19-летние безработные юноши.
Парни признались в содеянном, у них изъяли похищенное. Теперь злоумышленники ждут решения уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU