В Саратове двое парней украли аккумулятор с чужой машины

СЕГОДНЯ 08:45 2019-12-23T08:45:58+03:00

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Полиция Кировского района Саратова раскрыла кражу у 44-летнего гражданина.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 19 на 20 декабря неизвестные повредили капот ВАЗ-2111, которая стояла на улице Танкистов и унесли аккумулятор стоимостью 3,5 тыс. рублей.

Предполагаемых преступников поймали, ими оказались 18 и 19-летние безработные юноши.

Парни признались в содеянном, у них изъяли похищенное. Теперь злоумышленники ждут решения уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU