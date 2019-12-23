В Воскресенском районе ликвидировали свалку
Администрацию района обязали устранить хлам
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Прокуратура Воскресенского района провела проверку исполнения законодательство об отходах производства и потребления.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, выяснилось, что у райцентра есть несанкционированная свалка площадью 5 тыс. кв.м.
Глава местной администрации получил представление с требованием ликвидации мусора, однако исправлять ситуацию никто не спешил.
Только после того, как суд обязал чиновников решить проблему, мусор был устранен.
ИСТОЧНИК KP.RU