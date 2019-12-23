Третьекурсник пытался украсть дорогое спиртное

СЕГОДНЯ 08:36 2019-12-23T08:36:21+03:00

Молодой человек переключился с наркотиков на кражу алкоголя, но неудачно

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Днем 21 декабря в магазине на Набережной космонавтов в Саратове задержали похитителя дорого спиртного.

При попытке вынести алкоголь на сумму 2258 рублей был задержан 20-летний молодой человек. Он оказался студентом третьего курса одного из местных вузов.

Задержанного доставили в ОВД, где выяснилось, что у него уже была судимость за распространение наркотиков. Украденный алкоголь у него забрали, завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU