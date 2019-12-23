Саратовцам рассказали, как выбрать детский костюм

СЕГОДНЯ 08:23 2019-12-23T08:23:22+03:00

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Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Саратовской области рассказали о том, как правильно выбрать детский костюм.

Как рассказали «КП-Саратов» в Отделе надзора по гигиене детей и подростков надзорного ведомства, маркировка товара должна быть достоверной, проверяемой, читаемой и доступной для осмотра и идентификации и иметь следующую информацию: наименование страны, где изготовлена продукция; наименование и местонахождение изготовителя, наименование и вид (назначение) изделия, дату изготовления, единый знак обращения на рынке. Указывается вид и массовая доля (процентное содержание) натурального и химического сырья, символы по уходу и размер изделия.

Наряд должен быть легким и мягким, чтобы ребенку нигде не давило, а также удобным, не вызывать перегрева и переохлаждения.

Материал обязательно надо брать гигроскопичный, с высокой воздухопроницаемостью, который имеет окраску устойчивую к стирке, поту и сухому трению и не содержит неприятного химического запаха.

Перед покупкой лучше осмотреть швы, резинки и застежки, насколько качественно пришиты пуговицы и аксессуары. Различные цепочки и другие украшения должны быть хорошо закреплены и не мешать движениям.

При приобретении новогодних масок стоит обратить внимание на внешний вид, поверхность изделия, наличие дефектов, характер и интенсивность запаха, устойчивость красителей и материала, из которого изготовлена маска, наличие отверстий для глаз, носовых ходов и рта.

Соблюдение этих правил позволит получить только положительные эмоции как от покупки, так и от самого праздника.

ИСТОЧНИК KP.RU