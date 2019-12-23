Саратовцы в среднем должны банкам 182,6 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 08:21 2019-12-23T08:21:03+03:00

За год долг вырос на 29,4 тыс. рублей

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В среднем каждый житель Саратовской области должен 182,6 тыс. рублей по кредитам. По России — 227,5 тыс. рублей.

Как сообщает «РИА-Новости», наш регион занимает 70-е место в общероссийском рейтинге по уровню закредитованности населения. В Саратовской области соотношение среднедушевого долга и годовой зарплаты в 2019 году составило 63,2%. По России этот показатель меньше — 47,1%.

Нижний уровень закредитованности отмечен в республике Ингушетия — 9,9%, верхний — в республике Калмыкия — 86,2%.

За год средний долг саратовца вырос на 29,4 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU