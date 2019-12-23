В Энгельсе женщина забрала с лавки сумку с чужими деньгами и телефоном
Гражданку задержали
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Полиция Энгельсского района раскрыла кражу у 26-летней гражданки.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 9 августа в 2:00 она оставила сумку на лавке, которая расположена на улице Ломоносова.
В аксессуаре лежал телефон марки Honor 7a и 150 рублей.
Выяснилось, что ее имущество взяла 36-летняя рецидивистка, которая во всем призналась.
Сумма ущерба составила 9 тыс. рублей, телефон у женщины изяъли.
На нее завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU