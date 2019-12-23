2019-12-23T08:09:59+03:00
Происшествия

В селе Оркино обидевшийся гость до смерти забил хозяина

Дело направлено в суд
Екатерина Семенова
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В Саратовской области будут судить 49-летнего жителя Петровского района.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть пострадавшего.

Следствие считает, что 13 октября в частном доме села Оркино собралась компания из трех мужчин и женщины — жены одного их гостей. Когда застолье закончилось, один из мужчин вошел в комнату, где ложился спать хозяин дома. Тот посчитал это оскорбительным и назвал вошедшего лицом нетрадицонной ориентации. В ответ он получил от обидевшегося гостя удар кулаком по голове, а потом ногой по шее.

После этого была вызвана «скорая помощь», врачи констатировали смерть 53-летнего мужчины.

Дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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