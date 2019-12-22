Аварию водопровода на Орджоникидзе решили ликвидировать в понедельник
ООО КВС решило ликвидировать аварию на водопроводе по улице Орджоникидзе в понедельник, 23 декабря.
Повреждена полиэтиленовая труба диаметром 750 мм, находящейся в эксплуатации более 7 лет. КВС подготовилась к работе по замене в понедельник, 23 декабря. Как сообьщили в компании, это сделано по согласованию с администрацией города чтобы не производить отключение абонентов и не вскрывать асфальт в выходной день.
- Приносим извинения за неудобства, связанные с вытеканием. В настоящее время КВС совместно с городскими коммунальными службами предпринимает меры по отведению воды и расчистке дорожного покрытия с целью предотвращения наледи, - сообщили в компании.
ИСТОЧНИК KP.RU