Аварию водопровода на Орджоникидзе решили ликвидировать в понедельник

СЕГОДНЯ 13:07 2019-12-22T13:07:55+03:00

Потоки воды перенаправляют так, чтобы дорога не превратилась в каток

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ООО КВС решило ликвидировать аварию на водопроводе по улице Орджоникидзе в понедельник, 23 декабря.

Повреждена полиэтиленовая труба диаметром 750 мм, находящейся в эксплуатации более 7 лет. КВС подготовилась к работе по замене в понедельник, 23 декабря. Как сообьщили в компании, это сделано по согласованию с администрацией города чтобы не производить отключение абонентов и не вскрывать асфальт в выходной день.

- Приносим извинения за неудобства, связанные с вытеканием. В настоящее время КВС совместно с городскими коммунальными службами предпринимает меры по отведению воды и расчистке дорожного покрытия с целью предотвращения наледи, - сообщили в компании.

ИСТОЧНИК KP.RU