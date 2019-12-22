В Саратове пьяный водитель протаранил кирпичный забор автостоянки
Виновник аварии госпитализирован
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В Саратове 18-летний парень на ВАЗ-2112 врезался на полном ходу в забор автостоянки. Кирпичная конструкция пробита насквозь, кроме автомобиля виновника аварии повреждены еще два грузовика, стоявших на стоянке.
Как сообщил сайт ЧП-Саратов, пострадавшего водителя увезла машина областного центра медицины катастроф. Медицинское освидетельствование на месте ДТП показало, что парень сел за руль в сильно нетрезвом виде.
ИСТОЧНИК KP.RU