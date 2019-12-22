В Саратове отключена вода в домах на Ломоносова и еще семи улицах
Аварию обещают устранить к полуночи
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В ООО «КВС» сообщили что произвели отключение холодной воды по следующим адресам:
Ломоносова, 18,18а,18б, 2-й Украинский проезд, Волгоградская, 2-8 (четная сторона), проспект 50 лет Октября, 1-15 (нечетная сторона), Украинская, Ямская, Ракетная, Дачная.
Причина - авария на водопроводе по улице Ломоносова и 2-му Украинскому проезду.
Вернуть штатное водоснабжение планируется к полуночи.
ИСТОЧНИК KP.RU