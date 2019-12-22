В Саратове отключена вода в домах на Ломоносова и еще семи улицах

СЕГОДНЯ 11:13 2019-12-22T11:13:22+03:00

Аварию обещают устранить к полуночи

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В ООО «КВС» сообщили что произвели отключение холодной воды по следующим адресам:

Ломоносова, 18,18а,18б, 2-й Украинский проезд, Волгоградская, 2-8 (четная сторона), проспект 50 лет Октября, 1-15 (нечетная сторона), Украинская, Ямская, Ракетная, Дачная.

Причина - авария на водопроводе по улице Ломоносова и 2-му Украинскому проезду.

Вернуть штатное водоснабжение планируется к полуночи.

ИСТОЧНИК KP.RU