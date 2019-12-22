Гандбольный СГАУ–Саратов не проиграл 18-кратным чемпионам России

СЕГОДНЯ 11:08 2019-12-22T11:08:22+03:00

Саратовская команда была близка к победе на последних секундах

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В подмосковном Чехове 21 декабря гандболисты «СГАУ-Саратов» сыграли против «Чеховских медведей». Саратовская команда завершила матч с ничейным результатом – 36:36. При этом «аграрии» были близки даже к победе над самой титулованной гандбольной командой страны, хотя прежде за всю историю противостояний саратовской команде не удавалось побеждать «Чеховских медведей».

На последних секундах матча, вышедший на бросковую позицию Михаил Шарков не смог переиграть голкипера "медведей", а уже на ответную атаку у чемпионов не хватило времени. Итог матча - боевая ничья 36:36.

"СГАУ-Саратов" набирает очень важное очко, которое может стать весомым аргументом в итоговых раскладах на предварительном этапе Суперлиги Париматч. Следующий домашний матч пройдет 1 февраля 2020года против уфимского "Акбузата".

ИСТОЧНИК KP.RU