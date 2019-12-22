Саратовцам рассказали, как выбрать меха

СЕГОДНЯ 10:01 2019-12-22T10:01:07+03:00

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Специалисты Управления Роспотребнадзора по Саратовской области дали местным жителям рекомендации по выбору мехового изделия.

Как сообщили «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, нужно убедиться, что в месте покупки на вывеске есть информация о фирменном наименовании (наименовании) организации, адресе и режиме его работы.

Изделие из натурального меха должно быть помечено контрольным (идентификационным) знаком. Это бланк строгой отчётности, на микросхеме которого содержится уникальный номер, присваиваемый изделию в процессе маркировки. Он зеленый для отечественного производства и красный для импорта. Может быть вшит в шов изделия с изнаночной стороны, приклеен на вшитый маркировочный ярлык или навешен в петличное отверстие, вешалку или петлю – застежку переда изделия с одноразовой пломбой.

Убедиться в соответствии можно на сайте Центра развития перспективных технологий - оператора системы цифровой маркировки прослеживания товаров.

Продажа изделия без маркировки или с несоответствующей требованиям, незаконна.

Для одежды с элементами из шерсти зверей такая маркировка необязательна.

Меховые товары должны иметь ярлыки с указанием наименования изделия, наименования страны – изготовителя, наименования изготовителя, его юридического адреса, даты изготовления изделия, цены, размера, вида меха и вида его обработки. Шкурка блестящая и густая, отличается мягкостью и эластичностью, при сжатии или сминании мех быстро восстанавливает первоначальную форму. Швы практически не прощупываются, аккуратно прошиты, и не имеют следов склейки. Сам товар не имеет резкого запаха.

Отметим, что покупатель вправе вернуть или обменять купленное изделие, если оно не было в носке, сохранило товарный вид и ярлыки.

ИСТОЧНИК KP.RU