2019-12-22T09:30:59+03:00
Общество

Энгельсские спортсмены взяли медали всероссийских соревнований по рукопашному бою

Состязались ребята в возрасте от 12 до 21 года
Дарья Вострикова
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В Дзержинске состоялись XIII Всероссийские соревнования по рукопашному бою среди юношей и девушек 12-13, 14-15, 16-17 лет, юниоров и юниорок 18-21 года «Памяти погибших товарищей».

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, энгельсские спортсмены взяли пять призовых мест.

Золото забрал Кирилл Юкин, выполнив норматив мастера спорта, (весовая категория до 75 кг, возрастная группа 18-21 год), Екатерина Мищенко (до 50 кг, 16-17 лет), Владимир Логинов (до 60 кг, 14-15 лет).

Серебро выиграла Анастасия Мищенко (до 50 кг, 16-17 лет). Бронза досталась Антону Насаналиев (до 60 кг, 14-15 лет).

В соревнованиях приняли участие более 600 спортсменов из 30 регионов России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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