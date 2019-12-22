Прокуратура помогла жительнице Балашова официально устроиться на работу
Женщина трудилась без договора
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Прокуратура Балашова по обращению местной жительницы проведена проверка соблюдения требований трудового законодательства в деятельности развлекательного комплекса.
Как сообщили «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, выяснилось, что с заявительницей не заключен трудовой договор, приказ о приеме на работу не издавался.
В отношении руководителя организации, где работала женщина, возбудили административное дело.
Государственной инспекцией труда объявило предупреждение виновному лицу, а с работницей заключили договор.
ИСТОЧНИК KP.RU