Прокуратура помогла жительнице Балашова официально устроиться на работу

СЕГОДНЯ 09:04 2019-12-22T09:04:48+03:00

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Прокуратура Балашова по обращению местной жительницы проведена проверка соблюдения требований трудового законодательства в деятельности развлекательного комплекса.

Как сообщили «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, выяснилось, что с заявительницей не заключен трудовой договор, приказ о приеме на работу не издавался.

В отношении руководителя организации, где работала женщина, возбудили административное дело.

Государственной инспекцией труда объявило предупреждение виновному лицу, а с работницей заключили договор.

ИСТОЧНИК KP.RU