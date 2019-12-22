В Энгельсе прошел парад Дедов Морозов и Снегурочек

СЕГОДНЯ 08:58 2019-12-22T08:58:45+03:00

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В Энгельсе 21 декабря прошел парад Дедов Морозов и Снегурочек – традиционное праздничное шествие, которое ежегодно привлекает внимание не только жителей, но и гостей города.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, в мероприятии приняли участие около 200 главных новогодних персонажей со своими сказочными друзьями.

Возглавил шествие главный Покровский Дед Мороз и его внучка Снегурочка.

Гостей мероприятия ждало театрализованное представление, на «Почте Деда Мороза» ребята смогли зарезервировать особой печатью и отправить свои письма волшебнику. Работала также «Мастерская Деда Мороза».

После этого процессия пошла по улице Горького до площади Ленина, где участников и зрителей ждала развлекательная программа.

ИСТОЧНИК KP.RU