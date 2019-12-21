Николай Панков опубликовал пост «Прокурор в «бабочке» или судья под колпаком»?

СЕГОДНЯ 13:46 2019-12-21T13:47:27+03:00

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Депутат Государственной думы России Николай Панков опубликовал в своем телеграм-канале «Пара слов» очередной пост.

- Федеральные надзорные органы сберегли от позора юридическую академию. Точнее, бывшее руководство вуза. Не поверите, но именно Рособрнадзор России, после проверки принял решение о закрытии в академии сомнительного направления подготовки – «СЕРВИС». Да, так и называется. Думаю, а это как? Специалисты такого высокого профиля планировались, чтобы работали «в одно окно»? То есть, сразу осудили, вынесли приговор, определили срок и здесь же адвокат за гульдэны выпустил из-под ареста – «не виновен»? Вот уж действительно, хотели «вечный двигатель» по сбору денег изобрести. А может, восприняли лозунг цифровой экономики и изобрели интеллектуальный печатный денежный станок? Ай молодца!

Слышал, что в руководящем составе кудесников много было. Там говорят, одни жены за другими в плавательном бассейне, за любовницами с топором гонялись? Так может, и сервис из Содома и Гоморры хотели придумать? Не знаю.

А может, новую модель знаний или новую форму. Представьте себе, прокурор с «бабочкой» на шее и салфеткой на руке, как у официанта. И меню, то есть прейскурант услуг на подносе. А рядом судья не в мантии, а в фартуке и поварском колпаке. Чего изволите? Готовый дело стряпать согласно заказу. Сервис так уж сервис.

А вот эти все абстракции прекратил Рособрнадзор России. Издал приказ о проверке учреждения. Как много приходится сегодня новому ректору и коллективу делать, чтобы лицензию не отняли! Говорят, что дочь Суровова, она областной надзор должна была осуществлять, не смогла папу проверять. Нет, не 37 год, где дети за отца. Просто такие должности родственникам не надо занимать, тогда и аффилированности и конфликта интересов не будет. А так – ведь и точно всех заставят «бабочки» с подносами носить, – пишет Панков.

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ИСТОЧНИК KP.RU