2019-12-21T13:01:33+03:00
Происшествия

В Саратове машина коммунальщиков провалилась в разрытую траншею

«КамАЗ» практически перевернулся на бок
Екатерина Семенова
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На улице Навашина, в Кировском районе Саратова машина коммунальных служб провалилась в яму.

Как сообщил пользователь группы «Саратов онлайн», это произошло напротив дома №5.

- Роют по два раза в месяц и забивают чепики в трубу, в этот раз сами туда провалились, – написала Екатерина Овчинникова.

Как видно на опубликованном ею фото, «КамАЗ» практически лег на бок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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