В Саратове машина коммунальщиков провалилась в разрытую траншею
«КамАЗ» практически перевернулся на бок
Фото соцсетей
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На улице Навашина, в Кировском районе Саратова машина коммунальных служб провалилась в яму.
Как сообщил пользователь группы «Саратов онлайн», это произошло напротив дома №5.
- Роют по два раза в месяц и забивают чепики в трубу, в этот раз сами туда провалились, – написала Екатерина Овчинникова.
Как видно на опубликованном ею фото, «КамАЗ» практически лег на бок.
ИСТОЧНИК KP.RU