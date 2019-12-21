В Юбилейном иномарка сбила пенсионерку
Пострадавшая госпитализирована [видео]
На Усть-Курдюмской сбили женщину.
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В Саратове утром 21 декабря была сбита женщина.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, авария случилась в 10:50 напротив дома №3 по Усть-Курдюмской.
По предварительной версии, автомобиль Nissan под управлением 41-летнего водителя сбил 72-летнюю женщину.
Пострадавшая госпитализирована.
Пользователь соцсетей Андрей Старцев выложил видео, в котором сообщил, что ДТП случилось на пешеходном переходе.
ИСТОЧНИК KP.RU