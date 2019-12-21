2019-12-21T13:05:38+03:00
Происшествия

В Юбилейном иномарка сбила пенсионерку

Пострадавшая госпитализирована [видео]
Екатерина Семенова
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На Усть-Курдюмской сбили женщину.

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В Саратове утром 21 декабря была сбита женщина.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, авария случилась в 10:50 напротив дома №3 по Усть-Курдюмской.

По предварительной версии, автомобиль Nissan под управлением 41-летнего водителя сбил 72-летнюю женщину.

Пострадавшая госпитализирована.

Пользователь соцсетей Андрей Старцев выложил видео, в котором сообщил, что ДТП случилось на пешеходном переходе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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