СГУ на юбилее подарили новый автобус
В Саратове наградили сотрудников госуниверситета.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», почетные звания и грамоты вручил министр науки и высшего образования Михаил Котюков.
Всего было присвоено 10 званий «Почетный работник сферы образования Российской Федерации» и вручены две почетные грамоты Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.
В СГУ состоялось торжественное присвоение почетных званий.
Леонид Коссович, президент Саратовского национального исследовательского государственного университета на торжественном мероприятии в честь 110-летия вуза вспоминал, как 10 лет назад праздновали 100-летие СГУ. Тогда гостем стал министр образования и науки РФ Андрей Фурсенко.
Губернатор Валерий Радаев согласился, что десятилетие пролетело незаметно, и отметил, какой значительный путь развития успел пройти Саратовский государственный университет.
После вручения наград Михаил Котюков решил поближе познакомиться со студентами.
- Кто из находящихся в зале студенты – поднимите руки! – попросил он и получил полный зал вытянутых рук.
У студентов была возможность задать интересующие их вопросы о системе высшего образования.
Министр ответил об упрощении этапа вхождения студентов в профессию, о расширении количества бюджетных мест в аспирантуру и о проблемах предоставления жилья иногородним студентам.
Валерий Радаев отметил, что уровень образования региона во многом зависит не только от университетов, но и от школ. Для привлечения высококвалифицированных специалистов в средние учебные заведения были подняты оклады молодым учителям с 14 до 23 тыс. рублей.
- Зарплата молодого учителя меньше составлять не может, выше – сколько угодно, – объяснил губернатор Саратовской области.
Заключительным этапом награждения стало получение СГУ сертификата на новый автобус от попечительского совета. Документ вручил губернатор Валерий Радаев.
ИСТОЧНИК KP.RU