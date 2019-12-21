СГУ на юбилее подарили новый автобус

СЕГОДНЯ 10:39 2019-12-21T10:42:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратове наградили сотрудников госуниверситета.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», почетные звания и грамоты вручил министр науки и высшего образования Михаил Котюков.

Всего было присвоено 10 званий «Почетный работник сферы образования Российской Федерации» и вручены две почетные грамоты Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="464" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/750935" frameborder="0"></iframe> В СГУ состоялось торжественное присвоение почетных званий.

Леонид Коссович, президент Саратовского национального исследовательского государственного университета на торжественном мероприятии в честь 110-летия вуза вспоминал, как 10 лет назад праздновали 100-летие СГУ. Тогда гостем стал министр образования и науки РФ Андрей Фурсенко.

Губернатор Валерий Радаев согласился, что десятилетие пролетело незаметно, и отметил, какой значительный путь развития успел пройти Саратовский государственный университет.

После вручения наград Михаил Котюков решил поближе познакомиться со студентами.

- Кто из находящихся в зале студенты – поднимите руки! – попросил он и получил полный зал вытянутых рук.

У студентов была возможность задать интересующие их вопросы о системе высшего образования.

Министр ответил об упрощении этапа вхождения студентов в профессию, о расширении количества бюджетных мест в аспирантуру и о проблемах предоставления жилья иногородним студентам.

Валерий Радаев отметил, что уровень образования региона во многом зависит не только от университетов, но и от школ. Для привлечения высококвалифицированных специалистов в средние учебные заведения были подняты оклады молодым учителям с 14 до 23 тыс. рублей.

- Зарплата молодого учителя меньше составлять не может, выше – сколько угодно, – объяснил губернатор Саратовской области.

Заключительным этапом награждения стало получение СГУ сертификата на новый автобус от попечительского совета. Документ вручил губернатор Валерий Радаев.

ИСТОЧНИК KP.RU