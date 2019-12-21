В Энгельсе рецидивист отобрал у прохожего телефон
Сумма ущерба составила 13 тыс. рублей
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Полиция Энгельсского района раскрыла грабеж у 38-летнего гражданина, который произошел 11 октября в 22:00 у дома №155 на улице Колотилова.
Как сообщили «КП-Саратов» в областном УГИБДД, неизвестный отобрал у него аппарат марки Xiaomi x6.
Сумма ущерба составила 13 тыс. рублей.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 41-летний рецидивист, который признался, что продал похищенное.
На мужчину завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU