В Энгельсе рецидивист отобрал у прохожего телефон

СЕГОДНЯ 09:41 2019-12-21T09:41:50+03:00

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Полиция Энгельсского района раскрыла грабеж у 38-летнего гражданина, который произошел 11 октября в 22:00 у дома №155 на улице Колотилова.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном УГИБДД, неизвестный отобрал у него аппарат марки Xiaomi x6.

Сумма ущерба составила 13 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 41-летний рецидивист, который признался, что продал похищенное.

На мужчину завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU