В Красноармейском районе водитель Kia устроил массовое ДТП

СЕГОДНЯ 09:35 2019-12-21T09:38:13+03:00

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Вчера, 20 декабря, в 19:30 на 411 км трассы, ведущей из Сызрани в Волгоград, 33-летний водитель Kia влетел в Audi под управлением 69-летнего мужчины.

Фото УГИБДД по Саратовской области

Как сообщили «КП-Саратов» в областном УГИБДД, после этого немецкий автомобиль влетел в «ГАЗ 3010», которую вел 30-летнего гражданина.

Фото УГИБДД по Саратовской области

Это повлекло повреждение машины «МАН» с полуприцепом, ей рулил 37-летний мужчина.

Фото УГИБДД по Саратовской области

В результате аварии водитель немецкой легковушки и его пассажиры, 65-летний мужчина и 64-летняя женщина, получили травмы.

Фото УГИБДД по Саратовской области

ИСТОЧНИК KP.RU