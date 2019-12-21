В Красноармейском районе водитель Kia устроил массовое ДТП
Вчера, 20 декабря, в 19:30 на 411 км трассы, ведущей из Сызрани в Волгоград, 33-летний водитель Kia влетел в Audi под управлением 69-летнего мужчины.
Фото УГИБДД по Саратовской области
Как сообщили «КП-Саратов» в областном УГИБДД, после этого немецкий автомобиль влетел в «ГАЗ 3010», которую вел 30-летнего гражданина.
Фото УГИБДД по Саратовской области
Это повлекло повреждение машины «МАН» с полуприцепом, ей рулил 37-летний мужчина.
Фото УГИБДД по Саратовской области
В результате аварии водитель немецкой легковушки и его пассажиры, 65-летний мужчина и 64-летняя женщина, получили травмы.
Фото УГИБДД по Саратовской области
ИСТОЧНИК KP.RU