В Ленинском района задержали вора аккумулятора на машине

СЕГОДНЯ 09:23 2019-12-21T09:23:01+03:00

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Полиция Ленинского района раскрыла кражу аккумулятора из ВАЗ-2110 на Деловой улице.

Как сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД, 20 декабря в 4:40 у дома на улице Ленина дорожные инспекторы остановили Renault Logan, в котором перевозили ворованную запчасть.

Пассажир машины, 25-летний рецидивист, признался, что именно он решился на преступление.

На него завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU