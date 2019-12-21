В Балакове пять раз судимый мужчина избил прохожего ради телефона
Сумма ущерба устанавливается
Изменить размер текста:
В полицию Балаковского района 20 декабря в 19:21 поступило заявление о грабеже от 41-летнего мужчины.
Как сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 19 декабря ночью кто-то избил его у дома №19 на улице Факел Социализма и отобрал телефон BQ.
Сумма ущерба пока не ясна.
Полиция задержала предполагаемого преступника, им оказался 43-летний рецидивист, у которого изъяли похищенное.
На него завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU