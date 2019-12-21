В Балакове пять раз судимый мужчина избил прохожего ради телефона

СЕГОДНЯ 09:08 2019-12-21T09:08:28+03:00

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В полицию Балаковского района 20 декабря в 19:21 поступило заявление о грабеже от 41-летнего мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 19 декабря ночью кто-то избил его у дома №19 на улице Факел Социализма и отобрал телефон BQ.

Сумма ущерба пока не ясна.

Полиция задержала предполагаемого преступника, им оказался 43-летний рецидивист, у которого изъяли похищенное.

На него завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU