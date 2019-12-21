2019-12-21T09:02:26+03:00
Происшествия

В Пугачеве преступники унесли из чужой квартиры куртку и технику

Злоумышленникам также понадобился паспорт владельца жилплощади
Дарья Вострикова
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Полиция Пугачевского района раскрыла кражу, которая произошла 20 декабря с 06:00 до 21:30.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, неизвестные разбили окно квартиры 41-летнего мужчины, проникли внутрь и унесли два сотовых телефона, USB модем, куртку и паспорт.

Сумма ущерба устанавливается.

По подозрению в краже задержали 23-летнего рецидивиста и его 26-летнего сообщника.

Мужчины признались в содеянном, у них изъяли чужое имущество, решается вопрос об избрании уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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