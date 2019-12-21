В Пугачеве преступники унесли из чужой квартиры куртку и технику
Злоумышленникам также понадобился паспорт владельца жилплощади
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Полиция Пугачевского района раскрыла кражу, которая произошла 20 декабря с 06:00 до 21:30.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, неизвестные разбили окно квартиры 41-летнего мужчины, проникли внутрь и унесли два сотовых телефона, USB модем, куртку и паспорт.
Сумма ущерба устанавливается.
По подозрению в краже задержали 23-летнего рецидивиста и его 26-летнего сообщника.
Мужчины признались в содеянном, у них изъяли чужое имущество, решается вопрос об избрании уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU