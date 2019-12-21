В Энгельсе рецидивист обнес квартиру
Сумма ущерба составила 10 тыс. рублей
Изменить размер текста:
Полиция Энгельсского района раскрыла кражу, которая произошла с 12 на 13 декабря.
Как сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, по словам 38-летнего заявителя кто-то отжал окно его квартиры и похитил имущество.
Сумма ущерба составила 10 тыс. рублей.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 21-летний рецидивист, у которого изъяли часть украденного и завели на юношу уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU