2019-12-21T08:55:08+03:00
Происшествия

В Энгельсе рецидивист обнес квартиру

Сумма ущерба составила 10 тыс. рублей
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Полиция Энгельсского района раскрыла кражу, которая произошла с 12 на 13 декабря.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, по словам 38-летнего заявителя кто-то отжал окно его квартиры и похитил имущество.

Сумма ущерба составила 10 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 21-летний рецидивист, у которого изъяли часть украденного и завели на юношу уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
СГУ на юбилее подарили новый автобус
В Энгельсе рецидивист отобрал у прохожего телефон
В Красноармейском районе водитель Kia устроил массовое ДТП
В Ленинском района задержали вора аккумулятора на машине
Две улицы в Кировском районе Саратова остались без воды
В Балакове пять раз судимый мужчина избил прохожего ради телефона
В Энгельсе «Лада» сбила 12-летнюю девочку
В Пугачеве преступники унесли из чужой квартиры куртку и технику
В Саратове пройдет медовая ярмарка
В Энгельсе рецидивист обнес квартиру
В Балакове Volkswagen Tiguan сбил пенсионерку
В Саратове двое парней украли аккумулятор
На дни открытых дверей в технопарк Саратова приехали свыше 600 детей
Саратовские кадеты станцевали на балу в московском Гостином дворе
В Саратове троллейбусы №7 будут ходить по измененному расписанию
В Балашове реконструировали набережную реки Хопер
В субботу в Саратове будет облачно и безветрено
Подсобный рабочий сгорел в бытовке в Романовке
Баталина опровергла информацию о предстоящем снижении нештрафуемого порога превышения скорости
Саратов встал в пятничных пробках
Скончался водитель, пострадавший в ДТП со «скорой помощью» в Татищевском районе
Дольщики не могут получить квартиры в доме на Вакуровском проезде из-за леновой наследницы
В Саратове сектантов «Свидетелей Иеговы» оставили за решеткой
Шесть человек пострадали в столкновении «скорой помощи» и легковушки под Саратовом
На Театральной площади будут торговать дешевыми новогодними соснами