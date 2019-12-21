В Энгельсе рецидивист обнес квартиру

СЕГОДНЯ 08:55 2019-12-21T08:55:08+03:00

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Полиция Энгельсского района раскрыла кражу, которая произошла с 12 на 13 декабря.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, по словам 38-летнего заявителя кто-то отжал окно его квартиры и похитил имущество.

Сумма ущерба составила 10 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 21-летний рецидивист, у которого изъяли часть украденного и завели на юношу уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU