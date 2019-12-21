Саратовские кадеты станцевали на балу в московском Гостином дворе

СЕГОДНЯ 08:06 2019-12-21T08:06:28+03:00

Мероприятие проходит в четвертый раз

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В московском Гостином дворе прошел IV Международный благотворительный кадетский бал, приуроченный ко Дню Героев Отечества, 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве образования Саратовской области, впервые мероприятие прошло в 2016 году, в нем приняли участие ребята из 20 регионов страны. География росла: в следующем году бал посетили кадеты из 42 субъектов, в 2018 из 60, а в 2019 из 65 регионов, также делегации из Республик Казахастан, Киргизия, Беларусь и Южная Осетия.

Потанцевать на балу приехали 1,5 тыс.ребят, в числе которых ученики саратовской кадетской школы-интерната №2 им. В.В. Талалихина совместно с воспитанницами клуба «Солнечный» г. Саратов.

Бал открылся после торжественного шествия на сцену руководителя патриотического проекта Юлии Кирпичниковой под руку с ее попечителем Хазретом Совменом. Участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, летчик Сергей Крамаренко передал копию Знамени Победы будущим защитникам Отечества — кадетам.

Для участников бала также была организована культурная программа с посещением Большого Кремлевского дворца, Президентского полка, Музея космонавтики и других столичных музеев.

ИСТОЧНИК KP.RU