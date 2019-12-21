В Саратове троллейбусы №7 будут ходить по измененному расписанию

СЕГОДНЯ 08:01 2019-12-21T08:07:32+03:00

Седьмой маршрут не вышел на линию

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Сегодня, 21 декабря, в Саратове не будут ходить троллейбусы №7.

В профильном паблике «Трамваи и троллейбусы Саратова» соцсети «ВКонтакте» уточнили, что сегодня маршрут №2а этого же вида транспорта будет ходить по измененному расписанию.

Уехать от железнодорожного вокзала можно будет в 6:26, 7:20, 8:15, 9:12, 10:16, 11:10, 12:56, 13:50, 16:26, 17:20, 18:14, от улицы Лермонтова в 6:54, 7:49, 8:46, 9:50, 10:44, 12:30, 16:00, 16:54, 17:48, 18:42.

ИСТОЧНИК KP.RU