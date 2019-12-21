В Балашове реконструировали набережную реки Хопер

СЕГОДНЯ 07:58 2019-12-21T07:58:13+03:00

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Вчера, 20 декабря, в Балашове прошло торжественное открытие реконструированной набережной реки Хопер.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве строительства и ЖКХ Саратовской области, благоустройство стало возможным благодаря победе города во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2018 году в подгруппе «Малые города».

На проект выделили 100 млн рублей, на что было проведено террасирование и берегоукрепление набережной. Основной идеей стала так называемая «рубиновая линия», которая объединила историю от древности до наших дней. На набережной установили ротонду и концертную площадку-амфитеатр, скульптурную композицию «Символ мудрости и знаний», памятник основателю города Григорию Болашеву, детский комплекс.

- Балашовцы давно ждали возрождения любимейшего места отдыха, тщательно следили за работами. Теперь набережная благоустроена! Приводить в порядок город – это не только наша задача, но и наш долг, — отметил глава района Павел Петраков.

В торжественном открытии приняла участие заместитель министра строительства и ЖКХ – главный архитектор области Марина Лобанова.

- Хочу поблагодарить Президента РФ Владимира Путина за конкурс, благодаря которому преобразовываются города по всей стране, губернатора области Валерия Радаева главу Балашовского района. Город преображается не только благодаря конкурсу, но проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда», инициированного Президентом России. Я надеюсь, что балашовцы по достоинству оценят набережную, и будут наслаждаться новогодними выходными, прогуливаясь по ней. Будем благоустраивать город вместе! — присоединилась она.

Для всех гостей праздника прошел концерт.

ИСТОЧНИК KP.RU