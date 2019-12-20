Подсобный рабочий сгорел в бытовке в Романовке
В поселке Романовка Саратовской области на пожаре погиб мужчина.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ЧП случилось 20 декабря около 15 часов.
Возгорание во дворе частного дома на улице Шевченко заметили соседи. Оказалось, что горит металлическая бытовка, где проживал 53-летний подсобный рабочий.
На место прибыли пожарные, которые после тушения огня обнаружили труп мужчины с сильными ожогами.
Установлено, что пожар начался около кровати. Тело также находилось рядом. По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.
Начата проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU