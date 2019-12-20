Подсобный рабочий сгорел в бытовке в Романовке

СЕГОДНЯ 19:33 2019-12-20T19:33:49+03:00

Предварительная версия – неосторожное обращение с огнем при курении

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В поселке Романовка Саратовской области на пожаре погиб мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ЧП случилось 20 декабря около 15 часов.

Возгорание во дворе частного дома на улице Шевченко заметили соседи. Оказалось, что горит металлическая бытовка, где проживал 53-летний подсобный рабочий.

На место прибыли пожарные, которые после тушения огня обнаружили труп мужчины с сильными ожогами.

Установлено, что пожар начался около кровати. Тело также находилось рядом. По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Начата проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU