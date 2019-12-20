2019-12-20T19:27:26+03:00
Общество

Баталина опровергла информацию о предстоящем снижении нештрафуемого порога превышения скорости

Екатерина Семенова
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Скрин со страницы Ольги Баталиной в InstagramСкрин со страницы Ольги Баталиной в Instagram
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Депутат Государственной думы от Саратовской области Ольга Баталина в своем Instagram-канале опубликовала пост, в котором опровергла информацию о предстоящем снижении нештрафуемого порога превышения скорости.

- На РИА с пометкой «Молния» - в России понизят нештрафуемый порог до 10 км/час. Иду по ссылке, с чего такая уверенность?

Оказывается вице-премьер Максим Акимов погорячился с этим утверждением и взбудоражил миллионы автолюбителей. Он так уверен, что его поддержит Правительство РФ и внесёт соответствующий законопроект в Государственную Думу? При том, что на приеме граждан в Общественной приемной «Единой России» Дмитрий Медведев высказал совершенно иную точку зрения. Или он так уверен, что в Государственной Думе эти изменения в Административный кодекс поддержит «Единая Россия», которая в этом вопросе занимает последовательную позицию – не снижать.

Такие заявления никак по-другому кроме как «провокацией», подрывающей доверие людей к власти, не назову. К сожалению, Максим Акимов показал пример безответственного поведения представителя власти, – пишет Ольга Баталина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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