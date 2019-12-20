Саратов встал в пятничных пробках

СЕГОДНЯ 17:20 2019-12-20T17:20:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером в пятницу Саратов встал в традиционных пробках конца рабочей недели. Уровень достигает 7 баллов.

Самое сложная ситуация сложилась в Кировском районе, по направлению к Ленинскому.

Проспект 50 лет Октября стоит в обе стороны. Причина — ДТП на пересечении с улицей Техническая. Затор распространяется на улицы Тракторная и Большая Горная.

Серьезно затруднено движение по улицам Университетская, Аткарская и Рабочая, где также произошла авария.

Сложно проехать по Большой Казачьей, Астраханской, Рахова, Чапаева и Московской.

По направлению к Заводскому району возник затор на улицах Чернышевского и Большая Садовая.

Также непросто автомобилистам будет въехать на мост через Волгу с обеих сторон.

ИСТОЧНИК KP.RU