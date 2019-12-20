В Саратове сектантов «Свидетелей Иеговы» оставили за решеткой

СЕГОДНЯ 16:52 2019-12-20T16:54:06+03:00

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В Саратове оставили в силе решение суда по делу о «Свидетелях Иеговы».

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе областного суда, ранее деятельность нескольких участников секты — Баженова, Мирецкого, Германа, Гридасова, Буденчука и Махаммадиева — была признана экстремистской, так как ранее организация «Свидетели Иеговы» была признана незаконной в России и подлежала ликвидации.

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19 сентября Ленинский районный суд приговорил их к срокам от 2 до 3,5 лет

Тем не менее, осужденные и их защитники подали апелляционные жалобы, считая, что действовали мирно и лишь отправляли религиозные культы.

Судебная коллегия признала их доводы несостоятельными и оставила приговор в силе.

ИСТОЧНИК KP.RU