Шесть человек пострадали в столкновении «скорой помощи» и легковушки под Саратовом

СЕГОДНЯ 16:38 2019-12-20T16:38:27+03:00

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В Татищевском районе Саратова вечером 20 декабря машина «скорой помощи» попала в ДТП.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, «Газель» столкнулась с легковушкой Ford.

Авария произошла около 16:30 на 252-м км трассы Тамбов — Саратов, возле села Кувыка.

Известно, что пострадали шесть человек: водитель и четыре пассажира «скорой помощи» и водитель иномарки.

ИСТОЧНИК KP.RU