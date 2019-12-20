Шесть человек пострадали в столкновении «скорой помощи» и легковушки под Саратовом
Авария произошла в Татищевском районе
Изменить размер текста:
В Татищевском районе Саратова вечером 20 декабря машина «скорой помощи» попала в ДТП.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, «Газель» столкнулась с легковушкой Ford.
Авария произошла около 16:30 на 252-м км трассы Тамбов — Саратов, возле села Кувыка.
Известно, что пострадали шесть человек: водитель и четыре пассажира «скорой помощи» и водитель иномарки.
ИСТОЧНИК KP.RU