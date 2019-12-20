На Театральной площади будут торговать дешевыми новогодними соснами
Стоимость начинается от 100 рублей
.Фото: Екатерина Семенова
Изменить размер текста:
В Саратове будут продавать новогодние сосны по социальным ценам.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, планируется, что стоимость деревьев будет начинаться от 100 рублей, в зависимости от высоты.
Такие сосны начнут продавать с 21 декабря на Театральной площади. Их привезут из Балтайского лесхоза.
Всего в 2019 году планируется заготовить более 40 тыс. новогодних деревьев. Уже срублено 13 200 сосен.
ИСТОЧНИК KP.RU