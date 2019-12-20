На Театральной площади будут торговать дешевыми новогодними соснами

СЕГОДНЯ 16:30 2019-12-20T16:30:48+03:00

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В Саратове будут продавать новогодние сосны по социальным ценам.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, планируется, что стоимость деревьев будет начинаться от 100 рублей, в зависимости от высоты.

Такие сосны начнут продавать с 21 декабря на Театральной площади. Их привезут из Балтайского лесхоза.

Всего в 2019 году планируется заготовить более 40 тыс. новогодних деревьев. Уже срублено 13 200 сосен.

ИСТОЧНИК KP.RU