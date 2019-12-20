Панков о предложениях Володина к 115-летию СГУ: изумительная задумка

СЕГОДНЯ 16:22 2019-12-20T16:22:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Депутат Государственной Думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал об инициативах председателя Госдумы Вячеслава Володина к 115-летию СГУ

- Володин не просто поздравил наш Госуниверситет. Он как всегда много чего взял решать на себя. Это и строительство Пинхасику отдельного студенческого клуба, и общежития, дома для молодых ученых, ледовой арены. А также предложил создать факультет фундаментальной медицины. Конечно, было сказано, как это было, когда медуниверситет отказался от этой идеи три года назад. И все к следующей дате — 115-летию. Это какая-то изумительная задумка. Сам ставит задачу, обещает и решает. Да, создаем чудо, и его реализуем, — пишет Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU