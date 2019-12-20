2019-12-20T16:19:35+03:00
Общество

Стала известна судьба четырех саратовских долгостроев

В этом году планируют сдать 10 проблемных домов
Дарья Вострикова
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..Фото: Дарья Вострикова
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Сегодня, 20 декабря, на заседании по обманутым дольщикам обсудили дома-долгострои разной степени готовности.

Замглавы администрации Саратова по градостроительству и архитектуре Антон Корнеев рассказал, что в доме на 2-м Одесском проезде (блок-секция А) идет завершение мероприятий в рамках выплаты денежных компенсаций за помещение. Инвестор предоставил перечень земельных участков. По руду из них идет работа, но к концу года тему планируют закрыть. Будут предоставлены предварительные договора, а с землей инвестор должен разобраться сам.

Дольщики пожаловались, что встреча с инвестором должна была состояться сегодня, но он перенес все на следующую неделю, и у них нет понимания, как идет решение проблемы.

Вице-губернатор — председатель правительства Александр Стрелюхин сказал, что эту тему надо закрыть к четвергу.

В жилом доме на пересечении улиц Алексеевская — Наумовская — Рябиновская — Добряковская (ЖСК «Наумовский») инвестор оплачивает дольщикам потраченные средства.

Инвестор отметил, что на заявка на реализацию инвест-проекта подана, на следующей неделе должны закрыть вопрос с девятью семьями.

На жилой дом в Волжском районе, в квартале, ограниченном улицей Чернышевского — Лермонтова — Революционной — Нескучным переулком (блок секция Б), готовятся документы для ввода в эксплуатацию.

Антон Корнеев отметил, что завершаются фасадные работы по дому на Артельной улице, 1 (ООО «Облиндустрия») в Заводском районе Саратова.

Замминистра строительства и ЖКХ Михаил Бутылкин сказал, что общестроительные работы завершаются, в понедельник состоится выезд по недоделкам. Александр Стрелюхин напомнил про замечания по дому и получил ответ: 15 из 20 устранены.

По дому №4 в поселке Зеленый Энгельса (ООО «Кригор») справки получены, идет заключительная проверка минстроя.

Встреча закончилась призывом Александра Стрелюхина собраться на следующей неделе, чтобы рассмотреть вопросы по всем 10 домам, которые надо обязательно закрыть в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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