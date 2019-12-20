Министр науки уверен, что СГУ может занять центральное место в реализации нацпроектов в РФ

СЕГОДНЯ 16:04 2019-12-20T16:06:47+03:00

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В Саратове на торжественном собрании в честь 110-летия СГУ выступил министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков.

- СГУ входит в число 600 лучших вузов мира. Мы хотим, чтобы наши вузы были в топ-500. Уверен, что все, чтобы сделать этот шаг здесь, в СГУ, есть. Я уверен, что с таким вниманием региона все достижимо. Университет может занять центральное место в реализации нацпроектов не только в области но и в стране — сказал министр.

Он отметил поддержку вуза со стороны председателя Госдумы Вячеслава Володина, преемственность ректоров, и подтвердил, что министерство держит СГУ на хорошем счету.

С поздравлением выступил и губернатор Валерий Радаев, который заметил, что каждый выпускник школы в Саратовской области мечтает учиться в СГУ.

Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин зачитал поздравление от патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

От себя он пожелал здоровья всем.

ИСТОЧНИК KP.RU