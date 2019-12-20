Проблемный дом на Бардина обещают сдать 30 декабря
На сегодняшнем заседании по обманутым дольщикам первой темой обсуждения стал дом на улице Бардина, 10 ЖСК «Феникс».
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», в мероприятии приняли участие вице-губернатор-председатель правительства области Александр Стрелюхин, зампред правительства Роман Бусаргин, министр строительства и ЖКХ Павел Мигачев.
Заместитель главы администрации Саратова по градостроительству и архитектуре Антон Корнеев рассказал, что до 25 декабря планируется получение справок по дому, а потом ввод его в эксплуатацию.
Вице-губернатор Александр Стрелюхин очень настойчиво указал на необходимость оформить документы, чтобы попасть на итоговую комиссию.
- Работы закончены, подрядчик есть, никто не заявился. Мы когда людей осчастливим? — поинтересовался Стрелюхин.
Он призвал Антона Корнеева разобраться с проблемой по документации.
Один из дольщиков сказал, что их известили — 30 декабря будет акт приема-передачи.
Представитель от ООО «КВС» отметил, что все вопросы с ними решены.
ИСТОЧНИК KP.RU