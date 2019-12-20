Проблемный дом на Бардина обещают сдать 30 декабря

СЕГОДНЯ 15:46 2019-12-20T15:46:05+03:00

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На сегодняшнем заседании по обманутым дольщикам первой темой обсуждения стал дом на улице Бардина, 10 ЖСК «Феникс».

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», в мероприятии приняли участие вице-губернатор-председатель правительства области Александр Стрелюхин, зампред правительства Роман Бусаргин, министр строительства и ЖКХ Павел Мигачев.

Заместитель главы администрации Саратова по градостроительству и архитектуре Антон Корнеев рассказал, что до 25 декабря планируется получение справок по дому, а потом ввод его в эксплуатацию.

Вице-губернатор Александр Стрелюхин очень настойчиво указал на необходимость оформить документы, чтобы попасть на итоговую комиссию.

- Работы закончены, подрядчик есть, никто не заявился. Мы когда людей осчастливим? — поинтересовался Стрелюхин.

Он призвал Антона Корнеева разобраться с проблемой по документации.

Один из дольщиков сказал, что их известили — 30 декабря будет акт приема-передачи.

Представитель от ООО «КВС» отметил, что все вопросы с ними решены.

ИСТОЧНИК KP.RU