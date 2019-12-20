2019-12-20T15:36:25+03:00
Общество

Панков: Много лет Володин делает все, чтобы СГУ был лучшим

Екатерина Семенова
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Депутат Государственной Думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал о проходящем в Саратовском театре оперы и балеты торжественном заседании Учёного совета, посвященном 110-летию Саратовского университета

- На юбилее СГУ Володин — вместе с преподавателями и студентами. Много лет спикер делает все, чтобы СГУ был лучшим. Нисколько не умаляя другие наши вузы, которым тоже помогает создавать новые корпуса, спортивные объекты, лаборатории, комфортные общежития для студентов. Но конечно к старейшему вузу области отношение особое. И 110-летие — еще один повод сделать шаг в развитии СГУ. В планах — создание факультета фундаментальной медицины, это даст возможность проводить научные исследования в этой сфере, сотрудничать с ведущими и международными научными центрами, — пишет Панков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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