2019-12-20T15:31:19+03:00
Общество

В Саратове может появиться Ледовый дворец для студентов

И еще один дом для молодых ученых
Екатерина Семенова
Поделиться:
..Фото: Александр Уриевский
Изменить размер текста:

В Саратове может появиться Ледовый дворец для студентов

И еще один дом для молодых ученых

В Саратове может появиться еще один дом для молодых ученых, а также Ледовый дворец для студентов всех вузов.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», такую идею на заседании Ученого совета СГУ, посвященного 110-летию вуза, высказал председатель Государственной думы России Вячеслав Володин.

- Хотелось бы чтобы все не затянулось. Давайте к 115-летию все эти вопросы решим, — обратился Володин к ректору СНИГУ Алексею Чумаченко. Напомним, ранее он выдвинул предложение создать факультет фундаментальной медицины.

Спикер ГД отметил важность развития одного из старейших университетов в стране, который должен не только приобретать новое, но и возвращать лучшее из старого.

- Университет развивает город, и хочу попросить руководство города и области понимать это. СГУ — это для нас ценность. Другие важны тоже, но роль СГУ особенная. С праздником, с днем рождения, — обратился он к присутствующим.

Вячеслав Володин поздравил СГУ с юбилеем.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Министр науки уверен, что СГУ может занять центральное место в реализации нацпроектов в РФ
Проблемный дом на Бардина обещают сдать 30 декабря
Панков: Много лет Володин делает все, чтобы СГУ был лучшим
В Саратове может появиться Ледовый дворец для студентов
Стало известно, какие улицы Саратова перекроют в Новогоднюю ночь
Володин предложил создать в СГУ факультет фундаментальной медицины
В Саратове начались торжества в честь юбилея СГУ
На проспекте Кирова предлагают оборудовать места для зарядки гаджетов
Из Саратовской области не выпустили стадо коров
В Саратове директора УК оштрафовали за откаты
Министр образования и науки РФ высоко оценил разработки саратовских ученых
Горящий склад в Саратове тушили 32 пожарных
Министру образования и науки РФ показали разработки лаборатории СГУ
В Саратове встали троллейбусы двух маршрутов из-за ДТП
Под Саратовом полыхал частный деревянный дом
Саратовские дзюдоисты взяли восемь медалей всероссийских соревнований
В Саратове мужчина погиб на пожаре в погребе
Безработный мужчина оставил саратовца без телефона