СЕГОДНЯ 15:31 2019-12-20T15:31:19+03:00

И еще один дом для молодых ученых

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В Саратове может появиться Ледовый дворец для студентов

И еще один дом для молодых ученых

В Саратове может появиться еще один дом для молодых ученых, а также Ледовый дворец для студентов всех вузов.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», такую идею на заседании Ученого совета СГУ, посвященного 110-летию вуза, высказал председатель Государственной думы России Вячеслав Володин.

- Хотелось бы чтобы все не затянулось. Давайте к 115-летию все эти вопросы решим, — обратился Володин к ректору СНИГУ Алексею Чумаченко. Напомним, ранее он выдвинул предложение создать факультет фундаментальной медицины.

Спикер ГД отметил важность развития одного из старейших университетов в стране, который должен не только приобретать новое, но и возвращать лучшее из старого.

- Университет развивает город, и хочу попросить руководство города и области понимать это. СГУ — это для нас ценность. Другие важны тоже, но роль СГУ особенная. С праздником, с днем рождения, — обратился он к присутствующим.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/750840" frameborder="0"></iframe> Вячеслав Володин поздравил СГУ с юбилеем.

ИСТОЧНИК KP.RU