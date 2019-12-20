Стало известно, какие улицы Саратова перекроют в Новогоднюю ночь
Объявлено о перекрытии улиц в Новогоднюю ночь.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, это связано с театрализованным представлением на Театральной площади.
Движение и стоянка автомобилей будет запрещена по улицам:
- Московская от Вольской до Соборной,
- Первомайская от Соборной до Радищева,
- Горького от Театральной площади до Челюскинцев,
- Радищева от Волжской до Челюскинцев,
- Театральная площадь от Радищева до Горького.
Ограничения вводятся с 18 часов 31 декабря до 3 часов 1 января.
Запрет не распространяется на автомобили оперативных и аварийных служб.
ИСТОЧНИК KP.RU