2019-12-20T15:15:22+03:00
Общество

Стало известно, какие улицы Саратова перекроют в Новогоднюю ночь

Причина — праздничные гуляния на Театральной площади
Екатерина Семенова
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Объявлено о перекрытии улиц в Новогоднюю ночь.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, это связано с театрализованным представлением на Театральной площади.

Движение и стоянка автомобилей будет запрещена по улицам:

- Московская от Вольской до Соборной,

- Первомайская от Соборной до Радищева,

- Горького от Театральной площади до Челюскинцев,

- Радищева от Волжской до Челюскинцев,

- Театральная площадь от Радищева до Горького.

Ограничения вводятся с 18 часов 31 декабря до 3 часов 1 января.

Запрет не распространяется на автомобили оперативных и аварийных служб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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