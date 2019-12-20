2019-12-20T14:59:59+03:00
Общество

Володин предложил создать в СГУ факультет фундаментальной медицины

Его слова были встречены аплодисментами
Екатерина Семенова
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Вячеслав Володин предложил создать новый факультет в СГУВячеслав Володин предложил создать новый факультет в СГУФото: Александр Уриевский
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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин предложил создать в Саратовском национальном исследовательском государственном университете имен Чернышевского факультет фундаментальной медицины и медицинских технологий.

Об этом он сообщил на торжественном заседании Ученого совета вуза, которое проходит в эти минуты и приурочено к 110-летию университета.

Как отмечает корреспондент «КП-Саратов», по словам Володина факультет может быть создан, опираясь на кадры и наработки СГУ.

- Это не прямая конкуренция медицинскому университету, так как он занимается больше прикладными науками. Надеюсь на поддержку министре науки и высшего образования России. Если примете предложение, то на следующий год уже может появиться. И это будет новым этапом развития, — заявил Вячеслав Володин.

Его слова были приняты аплодисментами.

- Считаю аплодисменты началом работы, — сказал председатель Госдумы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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