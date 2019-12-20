2019-12-20T15:49:53+03:00
Общество

В Саратове начались торжества в честь юбилея СГУ

Мероприятие открыл гимн «Гаудеамус»
Екатерина Семенова
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..Фото: Александр Уриевский
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В Саратовском национальном исследовательском государственном университете имени Чернышевского сегодня, 20 декабря, отмечают юбилей — 110 лет.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», торжественное собрание началось с исполнения гимна «Гаудеамус».

. Фото: Александр Уриевский

.Фото: Александр Уриевский

Собравшимся в зале выпускникам разных лет, преподавателям и студентам, гостям церемонии показали фильм об истории вуза. В числе присутствующих — министр науки и высшего образования Михаил Котюков и губернатор Радаев.

Затем слово взял ректор вуза Алексей Чумаченко. Он напомнил о самых ярких вехах в истории университета и именах ученых, прославивших его на всю страну, а также ректорах прошлых лет. Чумаченко напомнил, что именно СГУ дал старт высшему образованию в Саратовской области, именно от него отпочковались впоследствии другие вузы.

- Без ученых СГУ не было бы ни первого газа в стране, ни успехах в химии, в космосе, обороноспособности страны. В каждой сфере работают наши выпускники. Став национальным исследовательским университетом, СГУ получил дополнительные возможности в развитии. Сегодня говорю спасибо всем профессорам и нашим студентам. Благодарю губернатора, членов попечительского совета вуза. И особенные слова благодарности хочу сказать в адрес председателя Государственной думы Вячеслава Володина. Он, как двадцать лет назад, по-прежнему с нами. Поздравляю всех с нашим общим праздником, — сказал Чумаченко.

. Фото: Александр Уриевский

.Фото: Александр Уриевский

ИСТОЧНИК KP.RU

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