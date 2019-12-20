2019-12-20T14:32:42+03:00
Общество

На проспекте Кирова предлагают оборудовать места для зарядки гаджетов

А висящие провода спрятать под землю
Екатерина Семенова
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На проспекте Кирова в Саратове могут появиться места для зарядки гаджетов.

Как было отмечено на заседании рабочей группы по благоустройству главной пешеходной улицы города, это станет возможным после кабельной канализации проспекта.

Специалисты предлагают включить этот пункт в техническое задание по благоустройству, чтобы уйти от висящих проводов.

Кроме того, одной из возможностей рассматривается установка каменных лавочек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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