Из Саратовской области не выпустили стадо коров

СЕГОДНЯ 13:57 2019-12-20T13:57:07+03:00

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На границе Саратовской области специалисты Россельхознадзора задержали партию крупного рогатого скота.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, машины были остановлены на 381-м км федеральной трассы Сызрань-Волгоград.

Оказалось, что 95 животных везли из Саратовской области в республику Дагестан. Установлено, что ветеринарных сопроводительных документов на коров не было.

Животных отправили обратно, в отношении владельца груза возбуждено дело об административном правонарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU