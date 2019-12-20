Из Саратовской области не выпустили стадо коров
Животных пытались увезти в Дагестан
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На границе Саратовской области специалисты Россельхознадзора задержали партию крупного рогатого скота.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, машины были остановлены на 381-м км федеральной трассы Сызрань-Волгоград.
Оказалось, что 95 животных везли из Саратовской области в республику Дагестан. Установлено, что ветеринарных сопроводительных документов на коров не было.
Животных отправили обратно, в отношении владельца груза возбуждено дело об административном правонарушении.
ИСТОЧНИК KP.RU