2019-12-20T13:27:55+03:00
Происшествия

В Саратове директора УК оштрафовали за откаты

Он требовал 214 тыс. рублей за очистку крыш от снега
Екатерина Семенова
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В Саратове вынесен приговор директору Управляющей компании.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, установлено, что он покушался на присвоение денежных средств с использованием служебного положения.

В ноябре 2018 года УК заключила договор подряда с коммерческой организацией для очистки кровель от сосулек и наледи. Также фирма должна была поддерживать в рабочем состоянии систему водостока. В договоре за один кв. м установлена стоимость работ — 35 рублей.

Однако при заключении договора директор УК заявил, что в действительности будет платить за один кв м всего 25 рублей, а разницу заберет себе. Таким образом он намеревался похитить 214 тыс. рублей.

16 сентября 2019 года при передаче части суммы в размере 100 тыс. рублей директор УК был задержан сотрудниками полиции Саратова.

На суде мужчина полностью признал вину. Суд приговорил его к штрафу в сумме 400 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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